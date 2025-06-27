Более 13 тысяч жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей

На территории региона специалисты продолжают противоклещевые обработки, уже затронули 3217,8 гектара. Эксперты предупреждают о мерах безопасности при нахождении в лесах и на дачных участках. Важно надевать плотную одежду, каждый 20 минут осматривать свое тело на наличие клещей, а также использовать средства защиты от паразитов.