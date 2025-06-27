Более 13 тысяч жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей. Также с начала эпидемиологического сезона активности клещей, они укусили 3037 детей. Об этом КП-Иркутск рассказали в Роспотребнадзоре Иркутской области.
— Среди тех, кто обратился в медицинское учреждение, у 64 человек выявили заболевание боррелиозом, 54 — клещевым энцефалитом, 4-риккетсиозом, — пояснили в пресс-службе ведомства.
На территории региона специалисты продолжают противоклещевые обработки, уже затронули 3217,8 гектара. Эксперты предупреждают о мерах безопасности при нахождении в лесах и на дачных участках. Важно надевать плотную одежду, каждый 20 минут осматривать свое тело на наличие клещей, а также использовать средства защиты от паразитов.
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