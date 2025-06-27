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Во время «штурма» МФЦ в Казани мигранты сломали входную дверь

Разбираться в ситуации приехали сотрудники Росгвардии.

Источник: Комсомольская правда

Во время «штурма» МФЦ в Казани мигранты сломали входную дверь. Инцидент произошел на улице Авангардной. Разбираться в ситуации приехали сотрудники Росгвардии.

Делом в том, что с января текущего года приехавшим в Россию иностранцам необходимо завести учетную запись на портале Госуслуги и пройти обязательную процедуру идентификации с помощью биометрии. Причем, касается это всех иностранцев, вне зависимости от цели их визита в страну — работа, туризм, учеба. Гости начали оформлять необходимые разрешения, в МФЦ образовались очереди.

Из-за долгого ожидания у некоторых начинают сдавать нервы, пишет «Вечерняя Казань». Возникают конфликты, результатом одного из них и стала сломанная дверь. Наводить порядок пришлось сотрудникам Росгвардии.