Во время «штурма» МФЦ в Казани мигранты сломали входную дверь

Делом в том, что с января текущего года приехавшим в Россию иностранцам необходимо завести учетную запись на портале Госуслуги и пройти обязательную процедуру идентификации с помощью биометрии. Причем, касается это всех иностранцев, вне зависимости от цели их визита в страну — работа, туризм, учеба. Гости начали оформлять необходимые разрешения, в МФЦ образовались очереди.