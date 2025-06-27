Отец пострадавшего в Шереметьево ребенка пожаловался на издевательства

«Надо учитывать тот факт, что он не извинился перед нами ни в суде, ни в следственном комитете. Он издевался над нами с супругой, отмахивался от нас рукой. Считаю, что наказание нужно выбрать такое, чтобы все дети могли ходить где угодно в безопасности», — сказал он aif.ru.