Отец пострадавшего в Шереметьево ребенка пожаловался на издевательства

Отец 2-летнего Яздана Мохаммед Шахим высказался о мужчине, который швырнул его ребенка об пол в аэропорту Шереметьево. Обвиняемый — 31-летний Владимир Витиков, в суде вел себя неадекватно, не смог объяснить свой поступок и заявил, что не раскаивается в содеянном.
«Надо учитывать тот факт, что он не извинился перед нами ни в суде, ни в следственном комитете. Он издевался над нами с супругой, отмахивался от нас рукой. Считаю, что наказание нужно выбрать такое, чтобы все дети могли ходить где угодно в безопасности», — сказал он aif.ru.
Он также назвал Витикова «шайтаном» и «сатаной».
Напомним, что Владимир Витиков, находясь в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, 24 июня напал в аэропорту на Яздана. Малыш прилетел в Москву н самолете из Афганистана. Жену с ребенком встречал Моххамед. Семья уже несколько лет живет в Москве. Позже выяснилось, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере из-за шизофрении. Адвокат утверждает, что Витиков до сих пор невменяем.
Химкинский городской суд 26 июня Московской области заключил его в СИЗО на два месяца.