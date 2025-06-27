В Челябинске за получение взятки на 13 млн задержаны работники банка

Сообщается, что фигурантами уголовного дела стали бывший исполнительный директор-начальник отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости управления продаж корпоративным клиентам одного из банков и менеджер этого же отдела.
Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Кроме того, задержаны представители юридических лиц, они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
По версии следствия, с 1 марта 2023 года по 1 января 2025-го бывший и действующий сотрудники банка, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от представителя юридических лиц как лично, так и через посредников взятку в общей сумме более 13 млн рублей.
Взамен они обязались способствовать открытию в банке невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 млрд рублей для строительства гостиничного комплекса, сокрытие негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях, а также за решение проблем, возникающих в процессе финансирования.
Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.
Решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения. Уголовно-правовая оценка действиям посредников во взяточничестве будет дана в рамках возбужденного дела по части 4 статьи 291.1 УК РФ.