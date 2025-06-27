В Челябинске за получение взятки на 13 млн задержаны работники банка

По версии следствия, с 1 марта 2023 года по 1 января 2025-го бывший и действующий сотрудники банка, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от представителя юридических лиц как лично, так и через посредников взятку в общей сумме более 13 млн рублей.