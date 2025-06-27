Новый сербский премьер-министр предпочел Европе Египет

Премьер-министр Сербии Мацут прибыл в Египет.
Для Сербии важно совместно с Египтом показать приверженность курсу Движения неприсоединения. Так премьер-министр Сербии Джуро Мацут объяснил свой первый зарубежный визит в Египет, а не в одну из европейских стран.
«Для нас принципиально важно совместно с Арабской Республикой Египет подтвердить приверженность курсу, олицетворяемому Движением неприсоединения — особенно потому, что оно отражает идеи гуманизма, справедливости, равенства и солидарности между народами», — заявил Мацут ТАСС. Он также отметил, что Сербия и Египет придерживаются независимой и суверенной внешней политики, направленной исключительно на обеспечение интересов собственных граждан.
Премьер-министр также отметил, что Белград высоко оценивает позицию Каира по вопросам территориальной целостности Сербии и поддержке культурного и религиозного наследия на территории Косова и Метохии. По его словам, Египет последовательно поддерживает суверенитет Сербии, что имеет большое значение для сербской стороны. Кроме того, глава правительства выделил потенциал для расширения экономического и торгового сотрудничества между двумя государствами.
Глава Сербии Александр Вучич 11 июня принял участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», который состоялся в Одессе. По завершении встречи президент Сербии отказался поставить подпись под итоговой декларацией, содержащей антироссийские положения.
Мацут позже заявил, что руководство Белграда ненамеренно не подписывать антироссийские декларации. Он отметил, что «у Республики Сербия на этот счет единая позиция».