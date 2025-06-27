Новый сербский премьер-министр предпочел Европе Египет

Премьер-министр также отметил, что Белград высоко оценивает позицию Каира по вопросам территориальной целостности Сербии и поддержке культурного и религиозного наследия на территории Косова и Метохии. По его словам, Египет последовательно поддерживает суверенитет Сербии, что имеет большое значение для сербской стороны. Кроме того, глава правительства выделил потенциал для расширения экономического и торгового сотрудничества между двумя государствами.