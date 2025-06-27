Экс-чиновник из Подмосковья покинул РФ после обвинений во взятке

Экс-заместитель руководителя администрации подмосковных Химок Николай Минаев покинул территорию России после объявления его в федеральный розыск. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере.
По данным SHOT, в ближайшее время правоохранители намерены провести обыски по адресам, связанным с Николаем Минаевым. Сам бывший чиновник, согласно информации издания, выехал за рубеж после возбуждения уголовного производства.
Незадолго до этих событий Минаев официально уволился из администрации Химок. Как стало известно, приблизительно за две недели до отставки он перестал появляться на службе, не поставив руководство в известность о причинах отсутствия.
Подробности уголовного дела в отношении экс-заместителя главы администрации в настоящее время не разглашаются. Известно, что инкриминируемое деяние — получение взятки в особо крупном размере, что предусматривает строгое наказание в случае установления виновности.
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