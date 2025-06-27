Житель Мангистау после убийства несколько дней провел в квартире с покойником

Дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде Мангистауской области. Как стало известно из материалов дела, 50-летний ранее судимый безработный житель города Форт-Шевченко нанес смертельное ножевое ранение своему собутыльнику.
Убийство случилось ночью 1 апреля 2025 года в доме подсудимого. Как установило следствие, в ходе активного возлияния с приятелем вспыхнула ссора, хозяин квартиры взял нож и нанес оппоненту удар в шею. Нож задел крупную артерию, что привело к обильному кровотечению. Потерпевший упал на пол и скончался на месте происшествия от потери крови.
По материалам дела, подсудимый провел еще четыре дня в квартире с телом уже покойного приятеля, продолжая употреблять алкоголь, а 4 апреля он решил упаковать его в пакет и выставить на балкон. Но его сил хватило только на то, чтобы дотащить тело до туалета. Там он его и оставил еще на два дня, пока преступление не открылось. Мужчину обвинили в убийстве (ч.1 ст. 99 УК РК).
Потерпевшую сторону представляли бывшая жена убитого и несовершеннолетний ребенок. В ходе судебного заседания женщина рассказала, что ее экс-супруг уходил в недельный запой раз в месяц, поэтому родственники привыкли к его отсутствию. Подсудимого признали виновным в убийстве. Ему назначил 10 лет 6 месяцев заключения в исправительном учреждении усиленного режима. В пользу потерпевшей стороны взыскано 7 млн тенге морального вреда.