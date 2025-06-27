Житель Мангистау после убийства несколько дней провел в квартире с покойником

По материалам дела, подсудимый провел еще четыре дня в квартире с телом уже покойного приятеля, продолжая употреблять алкоголь, а 4 апреля он решил упаковать его в пакет и выставить на балкон. Но его сил хватило только на то, чтобы дотащить тело до туалета. Там он его и оставил еще на два дня, пока преступление не открылось. Мужчину обвинили в убийстве (ч.1 ст. 99 УК РК).