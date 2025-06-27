Мост через Дон в Волгоградской области открыли после завершения работ сапёров

Переправу временно закрыли из-за отражения масштабной атаки дронов, которая затронула Суровикинский и Калачёвский районы. Сапёры оперативно приступили к разбору и удалению обломков, обеспечив безопасность на месте происшествия.
В результате налёта загорелась сухая растительность, однако пожар был быстро локализован. К счастью, пострадавших среди местных жителей нет.
Ранее Life.ru сообщал, что в Волгоградской области была отражена крупная атака украинский беспилотников. Дроны ВСУ летели в Суровикинский и Калачёвский районы, а также в направлении города Волжский, когда их сбили системы ПВО.