Семилетняя девочка погибла в ДТП на Кубани

По предварительным данным, 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай Акцент», выезжала со второстепенной дороги и не уступила дорогу автомобилю «Фольцваген Пассат», за рулем которого находился 19-летний молодой человек. Произошло столкновение.