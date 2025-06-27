Семилетняя девочка погибла в ДТП на Кубани

Страшная авария произошла сегодня ночью, около 00:40, в станице Медведовской Тимашевского района. В результате ДТП погиб 7-летний ребенок.
По предварительным данным, 34-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай Акцент», выезжала со второстепенной дороги и не уступила дорогу автомобилю «Фольцваген Пассат», за рулем которого находился 19-летний молодой человек. Произошло столкновение.
В результате аварии пострадали водитель «Хендай Акцент» и 26-летний пассажир этого же автомобиля. К сожалению, находившаяся в салоне 7-летняя девочка скончалась на месте происшествия.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.