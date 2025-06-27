В Минске директор фирмы задержан за непристойные действия в троллейбусе

В прокуратуре рассказали, что 40-летний ранее несудимый директор фирмы совершил непристойные действия, когда ехал в троллейбусе. Мужчина был в алкогольном опьянении и обратил внимание на 16-летнюю девушку в юбке, которая сидя смотрела ролики в телефоне. Мужчина достал половой орган и стал совершать непристойные действия, дотронулся до несовершеннолетней. Подросток громко возмутилась происходившим, и фигурант вышел из салона троллейбуса на ближайшей остановке.