В Минске директор фирмы задержан за непристойные действия в троллейбусе

В Минске будут судить директора фирмы за непристойные действия в троллейбусе, сообщает агентство «Минск-Новости».
В прокуратуре рассказали, что 40-летний ранее несудимый директор фирмы совершил непристойные действия, когда ехал в троллейбусе. Мужчина был в алкогольном опьянении и обратил внимание на 16-летнюю девушку в юбке, которая сидя смотрела ролики в телефоне. Мужчина достал половой орган и стал совершать непристойные действия, дотронулся до несовершеннолетней. Подросток громко возмутилась происходившим, и фигурант вышел из салона троллейбуса на ближайшей остановке.
Потерпевшая с мамой обратились в милицию. Хулигана нашли и задержали. Минчанина будут судить за умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом (ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси). Свою вину он полностью признал.
До суда мужчина находится под подпиской о невыезде.
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