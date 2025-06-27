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Смертельное ДТП произошло на трассе «Кола» в Ленобласти

На трассе «Кола» в Ленинградской области 27 июня произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба ЛО.

Источник: аварийно-спасательная служба Ленобласти

Это случилось на 45 километре в ночное время. Столкнулись автомобили VOYAH и отечественная «Нива».

Пострадали трое. Два человека не пережили эту катастрофу. Одного пришлось доставать из заблокированного автомобиля. К делу подключились спасатели.