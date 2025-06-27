В Самарской области женщина получила 9 лет колонии за сбыт мефедрона

Жительницу посёлка Петра-Дубрава приговорили к 9 годам лишения свободы за сбыт наркотиков. Подробности сообщает региональный главк.
Оперативники задержали обвиняемую в начале прошлого года. При обыске в её квартире нашли электронные весы, упаковочные материалы и мефедрон. В телефоне обнаружили фотографии мест тайников с наркотиками. Полицейские также нашли аналогичные свёртки в указанных местах.
Следствие установило, что женщина получала наркотики от анонимного куратора через закладки, фасовала их и распространяла по городу. Преступление не удалось довести до конца — её задержали с поличным.
Ранее в Тольятти задержали 19-летнего парня за кражу продуктов из магазина на 5 тысяч рублей.
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