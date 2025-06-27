На Инициативной в Ростове выгорела квартира, есть пострадавший

Утром 27 июня в Пролетарском районе Ростова-на-Дону при пожаре в одноэтажном жилом доме пострадал 44-летний мужчина, его с ожогами увезли в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Пожар произошел в четырехквартирном доме на Инициативной, 57. Тушение вели примерно с 04:24 до 4:47. Огнем было охвачено 25 кв. метров.
Причину возгорания сейчас выясняют специалисты. Спасатели просят жителей Дона быть осторожными с огнем, а также периодически проверять состояние проводки.
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