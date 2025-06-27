Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Инициативной в Ростове выгорела квартира, есть пострадавший

Мужчина получил ожоги при пожаре в жилом доме в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Утром 27 июня в Пролетарском районе Ростова-на-Дону при пожаре в одноэтажном жилом доме пострадал 44-летний мужчина, его с ожогами увезли в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пожар произошел в четырехквартирном доме на Инициативной, 57. Тушение вели примерно с 04:24 до 4:47. Огнем было охвачено 25 кв. метров.

Причину возгорания сейчас выясняют специалисты. Спасатели просят жителей Дона быть осторожными с огнем, а также периодически проверять состояние проводки.

Подпишись на нас в Telegram.