На Инициативной в Ростове выгорела квартира, есть пострадавший

Утром 27 июня в Пролетарском районе Ростова-на-Дону при пожаре в одноэтажном жилом доме пострадал 44-летний мужчина, его с ожогами увезли в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.