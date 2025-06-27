Минэнерго: причиной масштабного отключения света в Приморье стало пучение грунта

Причиной энергоаварии, которая привела к отключению электричества в Приморье, стало пучение грунта на болотистой местности в Хабаровском крае. О причинах произошедшего рассказали в Министерстве энергетики и газоснабжения Приморского края.
«Инцидент случился на болотистой местности Хабаровского края. Причиной стало пучение грунта, что привело к перекрытию ВЛ (воздушной линии) 500 кВ на ВЛ 10 кВ и последующему аварийному отключению», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Сообщается, что из-за пучения грунта снизился переток электроэнергии из Хабаровского края, на фоне чего сработала необходимая для защиты энергосистемы автоматика ограничения нагрузки. По данным Минэнерго региона, без электричества тогда осталась практически половина Приморского края.
Глава ведомства Елена Шиш обратила особое внимание, что поврежденная линия электропередач (ЛЭП) находилась в болотистой местности.
«То есть данная авария — не умышленное повреждение — была связана именно с перекрытием проводов, принадлежащих сторонней организации», — пояснила она.
Напомним, аварийное отключение электричества произошло в минувший четверг, 26 июня, в южной части Приморского края. В 15:56 по местному времени зарегистрировали аварийное отключение на стратегически важной линии электропередачи Приморская ГРЭС — Хехцир 2.