В российском регионе двое осужденных готовили захват заложников и побег из СИЗО

Помимо подготовки к побегу, младший из подозреваемых, как установило следствие, оправдывал террористическую деятельность и призывал других заключенных к нападению на персонал учреждения. В связи с этим против него возбуждены дополнительные дела по статьям о публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности.