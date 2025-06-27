В российском регионе двое осужденных готовили захват заложников и побег из СИЗО

Следственный комитет РФ по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело в отношении двух осужденных, которые планировали захватить заложников и совершить побег из следственного изолятора Читы.
По данным ведомства, 39-летний и 25-летний заключенные, отбывающие срок за тяжкие и особо тяжкие преступления, разработали детальный план. Они намеревались взять в заложники сотрудника УФСИН, для чего изготовили самодельные ножи, изучали устройство СИЗО, распорядок работы охраны и даже пытались разобрать стены камеры и вентиляционные шахты.
Помимо подготовки к побегу, младший из подозреваемых, как установило следствие, оправдывал террористическую деятельность и призывал других заключенных к нападению на персонал учреждения. В связи с этим против него возбуждены дополнительные дела по статьям о публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности.
Пресечь преступные планы удалось благодаря совместным действиям сотрудников ФСБ и УФСИН. В ходе обысков в камерах изъяли запрещенные предметы. Сейчас проводятся допросы фигурантов и персонала СИЗО.
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