Турист погиб во время похода в горах Сочи

Информация об инциденте поступила накануне от одного из участников зарегистрированной туристической группы. Оказалось, что в районе Черкесского перевала, высота которого составляет 1838 метров над уровнем моря, мужчине резко стало плохо — он упал, находился без сознания, а пульс не прощупывался.
Спасатели с медиками скорой помощи вылетели в район Фишт-Оштеновского массива. До прибытия сотрудников экстренных служб очевидцы выполняли пострадавшему сердечно-легочную реанимацию.
К сожалению, после осмотра медики констатировали смерть туриста. Им оказался 59-летний житель Калужской области. Тело на носилках эвакуировали на борт воздушного судна, а затем передали сотрудникам полиции.
Как выяснилось, он с друзьями отправился в поход в минувший понедельник по маршруту Лаго-Наки — Инструкторская щель — приют Фишт — Бабук-Аул — Солохаул и должен был вернуться в пятницу.