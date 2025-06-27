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Турист погиб во время похода в горах Сочи

Сочинские спасатели эвакуировали погибшего туриста с Черкесского перевала на вертолете, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Информация об инциденте поступила накануне от одного из участников зарегистрированной туристической группы. Оказалось, что в районе Черкесского перевала, высота которого составляет 1838 метров над уровнем моря, мужчине резко стало плохо — он упал, находился без сознания, а пульс не прощупывался.

Спасатели с медиками скорой помощи вылетели в район Фишт-Оштеновского массива. До прибытия сотрудников экстренных служб очевидцы выполняли пострадавшему сердечно-легочную реанимацию.

К сожалению, после осмотра медики констатировали смерть туриста. Им оказался 59-летний житель Калужской области. Тело на носилках эвакуировали на борт воздушного судна, а затем передали сотрудникам полиции.

Как выяснилось, он с друзьями отправился в поход в минувший понедельник по маршруту Лаго-Наки — Инструкторская щель — приют Фишт — Бабук-Аул — Солохаул и должен был вернуться в пятницу.