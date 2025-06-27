Турист погиб во время похода в горах Сочи

Информация об инциденте поступила накануне от одного из участников зарегистрированной туристической группы. Оказалось, что в районе Черкесского перевала, высота которого составляет 1838 метров над уровнем моря, мужчине резко стало плохо — он упал, находился без сознания, а пульс не прощупывался.