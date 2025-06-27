К главе Ширакской епархии Армянской апостольской церкви пришли с обысками

Обыски проходят на фоне напряженных отношений между властями Армении и ААЦ. 25 июня премьер-министр Никол Пашинян заявил о предотвращении попытки государственного переворота, инициированной «криминальным олигархическим духовенством». В тот же день силовики провели более 90 обысков в домах сторонников оппозиционного движения «Священная борьба», возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном, которого арестовали на два месяца по обвинению в подготовке терактов и попытке захвата власти. Всего было задержано 15 человек.