В Крыму задержали агента, который передавал СБУ данные о российских военных

Силовики пресекли деятельность жителя Крыма, который собирал для Службы безопасности Украины информацию о транспортной инфраструктуре полуострова и местах дислокации воинских частей. Об этом стало известно в пятницу, 27 июня.
— Установлено, что житель Симферопольского района 1981 г. р. посредством интернет-мессенджера Telegram был привлечен Службой безопасности Украины к конфиденциальному сотрудничеству, — сообщили в ЦОС.
По информации ведомства, мужчину задержали в момент попытки изъять взрывчатку из тайника, предназначенного для использования в террористической деятельности.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело, передает ТАСС.
В начале июня силовики арестовали в Крыму агента Службы безопасности Украины, который изготовил мощную бомбу и собирался устроить взрыв в Севастополе. Он дистанционно получил от куратора инструкцию по изготовлению бомбы и о том, где необходимо ее заложить.