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В Магаданской области больницу затопило из-за разлива реки

В городе Сусуман Магаданской области больница оказалась подтоплена из-за разлива реки Берелех. По словам министра здравоохранения региона Александра Витько, часть пациентов была эвакуирована вертолётом в Магадан.

Источник: Life.ru

Река Берелех подтопила больницу в городе Сусуман Магаданской области. Видео © Telegram / Александр Витько.

«Проблема, но не катастрофа. Больница в низине. Река Берелех топит её не впервые. Поток воды течёт, в том числе по дороге, но проехать можно. Необходимости в эвакуации пациентов нет — лечебный корпус не пострадал. Тем не менее людям было предложено отправиться в МОБ на вертолёте», — написал Витько.

На место происшествия также приехал руководитель центра медицины катастроф Игорь Ступченко. В ближайшее время он перевезёт одного сложного пациента и пациента с пневмонией в Магадан. В связи с ситуацией сотрудники административного корпуса временно переведены в основной корпус больницы, а в самом административном корпусе объявлен актированный день. По словам Витько, врачи, работающие в больнице, несмотря на обстоятельства, получать заработную плату в полном объёме.

«Ситуацию контролируем. С главой Сусуманского муниципального округа на связи. Ожидаем, что по колымской традиции “вода уйдёт”. Да, возможно, это звучит провокационно, но на самом деле, так и есть. Уровень воды понемногу спадает», — добавил министр здравоохранения.

Напомним, что недавно из-за сильного шторма в Москве произошёл потоп во Внуково в терминале А, работа была парализована. В результате три рейса — из Санкт-Петербурга и два из Стамбула — были вынуждены изменить пункт назначения и приземлились в Домодедово. Рейс, следовавший из Тюмени, был перенаправлен в аэропорт Стригино, расположенный в Нижнем Новгороде. Буквально через пару часов работа была возобновлена.