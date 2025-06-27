В Магаданской области больницу затопило из-за разлива реки

Напомним, что недавно из-за сильного шторма в Москве произошёл потоп во Внуково в терминале А, работа была парализована. В результате три рейса — из Санкт-Петербурга и два из Стамбула — были вынуждены изменить пункт назначения и приземлились в Домодедово. Рейс, следовавший из Тюмени, был перенаправлен в аэропорт Стригино, расположенный в Нижнем Новгороде. Буквально через пару часов работа была возобновлена.