В посольство в Норвегии ежемесячно обращаются желающие переехать в РФ

Иностранцы хотят переехать в Россию.
Посольство России в Норвегии фиксирует увеличение числа обращений от иностранных граждан, заинтересованных в переезде на территорию Российской Федерации. Об этом сообщил посол России в Осло Николай Корчунов.
«Ежемесячно получаем порядка трех-пяти обращений иностранных граждан с просьбами разъяснить порядок получения такой визы и дальнейшего переезда в Россию. Это не только граждане Норвегии, но и других стран, постоянно проживающие здесь», — сказал посол РФ. Его цитату приводит РИА Новости.
В 2024 году президент России Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Данный документ позволяет иностранцам, не согласным с политикой своих стран, временно проживать в России без необходимости подтверждения знания русского языка.
Ранее аналогичное увеличение обращений фиксировалось и в российском посольстве в Швеции: с сентября 2024 года порядка 30 граждан этой страны подали заявления на получение визы для переезда в Россию, мотивируя свой выбор несогласием с внутренней и внешней политикой Швеции, а также стремлением к жизни в обществе с традиционными ценностями. Эти обращения стали возможны после подписания в 2024 году указа президента РФ о гуманитарной поддержке иностранцев, разделяющих российские духовно-нравственные ценности.