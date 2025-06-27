В посольство в Норвегии ежемесячно обращаются желающие переехать в РФ

Ранее аналогичное увеличение обращений фиксировалось и в российском посольстве в Швеции: с сентября 2024 года порядка 30 граждан этой страны подали заявления на получение визы для переезда в Россию, мотивируя свой выбор несогласием с внутренней и внешней политикой Швеции, а также стремлением к жизни в обществе с традиционными ценностями. Эти обращения стали возможны после подписания в 2024 году указа президента РФ о гуманитарной поддержке иностранцев, разделяющих российские духовно-нравственные ценности.