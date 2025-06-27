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ФСБ задержала жителя Крыма за сбор для СБУ данных о воинских частях полуострова

Также злоумышленник передавал Киеву сведения о транспортной инфраструктуре Крыма.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ России пресекла деятельность жителя Крыма, который собирал для СБУ данные о транспортной инфраструктуре полуострова и дислокации воинских частей Минобороны РФ. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

«ФСБ РФ на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, оказывавшего содействие украинской спецслужбе в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ЦОС отметили, что злоумышленник, 1981 года рождения, через мессенджер Telegram был вовлечен в сбор сведений о транспортной инфраструктуре и военных объектах Крыма по указанию СБУ.

Уточнялось, что при попытке изъятия взрывчатки для создания взрывного устройства пособник украинских спецслужб был задержан. Заведено уголовное дело.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее ФСБ РФ задержала по подозрению в госизмене жительницу Новороссийска, передававшую противнику сведения данные о кораблях ВМФ на Черном море и объектах ПВО. Установлено, что подозреваемая инициативно установила контакт с проукраинской террористической организацией, подконтрольной спецслужбам Украины.