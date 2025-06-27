Пожар на рынке в Приморье уничтожил пять складских павильонов

Огонь вспыхнул среди деревянных павильонов днём 27 июня на рынке в посёлке Пограничный Приморского края. Пожар охватил складские помещения, расположенные по адресу: Красноармейская, 2. Пламя быстро распространилось по деревянным конструкциям, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого МЧС.
На место оперативно прибыл пожарный расчёт 35-го отряда противопожарной службы Приморья. К 16:24 открытое горение было локализовано. В результате сгорели пять старых павильонов общей площадью около 180 квадратных метров.
Пострадавших нет. Устанавливаются причины возгорания, на месте происшествия работают дознаватели и специалисты пожарного надзора.