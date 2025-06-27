В Красноярске осужден местный житель за покушение на убийство женщины и ее дочери

Об этом рассказали в СК по краю.
В Красноярске 31-летний мужчина был признан виновным в покушении на убийство двух лиц, включая свою бывшую сожительницу и её 16-летнюю дочь. Следственный отдел по Советскому району города собрал достаточные доказательства для вынесения обвинительного приговора.
Согласно материалам дела, инцидент произошёл 7 октября 2024 года. Подозреваемый пришёл в дом своей бывшей 41-летней сожительницы и, находясь в подъезде, напал на её дочь. Услышав крики, женщина вышла на лестничную площадку, после чего мужчина ворвался в квартиру и продолжил нападение, нанося удары ножом и горлышком разбитой бутылки.
Установлено, что в последние два года мужчина злоупотреблял алкоголем, неоднократно проявлял агрессию по отношению к сожительнице и безосновательно ревновал её. В результате, летом 2024 года пара рассталась, однако мужчина продолжал угрожать женщине, пытаясь попасть в её дом.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее рассказывали, что бывший вице.мэр Красноярска и экс-глава УДИБ останутся в СИЗО до сентября.