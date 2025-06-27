В Красноярске осужден местный житель за покушение на убийство женщины и ее дочери

Согласно материалам дела, инцидент произошёл 7 октября 2024 года. Подозреваемый пришёл в дом своей бывшей 41-летней сожительницы и, находясь в подъезде, напал на её дочь. Услышав крики, женщина вышла на лестничную площадку, после чего мужчина ворвался в квартиру и продолжил нападение, нанося удары ножом и горлышком разбитой бутылки.