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Прокуратура Крыма проверит информацию о гибели рыбы в реке Славянка

Прокуратура Крыма проверит информацию о гибели рыбы в реке Славянка, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В ведомстве написали, что в соцсетях появилась информация о море флоры и фауны водоема. Очевидцы считают, что причиной могло стать загрязнение реки.

В рамках надзорных мероприятий с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению природоохранного законодательства. Если факты нарушений подтвердятся, виновных лиц привлекут к ответственности. Также будут предприняты меры по возмещению ущерба, нанесенного природному объекту.

Напомним, Минприроды Крыма устроило проверку информации о загрязнении реки Славянка. Сотрудники провели выездное обследование участка акватории, а также расположенных в границах ее водоохранной зоны. На момент проведения выездного обследования нарушений требований природоохранного законодательства не выявили.