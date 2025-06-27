Прокуратура Крыма проверит информацию о гибели рыбы в реке Славянка

В ведомстве написали, что в соцсетях появилась информация о море флоры и фауны водоема. Очевидцы считают, что причиной могло стать загрязнение реки.
В рамках надзорных мероприятий с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению природоохранного законодательства. Если факты нарушений подтвердятся, виновных лиц привлекут к ответственности. Также будут предприняты меры по возмещению ущерба, нанесенного природному объекту.
Напомним, Минприроды Крыма устроило проверку информации о загрязнении реки Славянка. Сотрудники провели выездное обследование участка акватории, а также расположенных в границах ее водоохранной зоны. На момент проведения выездного обследования нарушений требований природоохранного законодательства не выявили.