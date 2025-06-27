Прокуратура Крыма проверит информацию о гибели рыбы в реке Славянка

В рамках надзорных мероприятий с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению природоохранного законодательства. Если факты нарушений подтвердятся, виновных лиц привлекут к ответственности. Также будут предприняты меры по возмещению ущерба, нанесенного природному объекту.