В Челябинске сотрудников банка заподозрили в получении взятки

По данным СК, с 1 марта 2023 года по 1 января 2025 года фигуранты получили от представителя юрлиц лично и через посредников взятку в размере более 13 миллионов рублей за помощь в открытии невозобновляемой кредитной линии на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей. Деньги необходимы были для строительства гостиничного комплекса, сокрытие негативной информации о взяткодателе и представляемых им двух коммерческих организациях, а также за решение проблем, возникающих в процессе финансирования банком. Преступления выявлены сотрудниками регионального УФСБ России.
«Во втором отделе по расследованию особо важных дел СУСК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении бывшего исполнительного директора-начальника и клиентского менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами по финансированию недвижимости Управления продаж корпоративным клиентам челябинского отделения одного из банков, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также представителя юрлиц, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
Следователями СК России произведены обыски по месту жительства подозреваемых, решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании мер пресечения, уточняется в сообщении.
Уголовно-правовая оценка действиям посредников во взяточничестве будет дана в рамках возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 291.1 УК РФ, отмечает СУСК.