МЧС Татарстана опровергло информацию о пожаре в казанском «Корстоне»

Главное управление МЧС России по республике опровергло информацию о возгорании в здании ГТРК «Корстон». Одновременно с этим, компания «Казаньоргсинтез» сообщила о временном усилении горения факела. В связи с ремонтными работами возможно увеличение интенсивности пламени на факельной установке. Это, вероятно, и было зафиксировано на фотографиях, активно распространяемых в социальных сетях.