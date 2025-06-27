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МЧС Татарстана опровергло информацию о пожаре в казанском «Корстоне»

Ранее в соцсетях распространилось сообщение о возгорании в здании комплекса.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Татарстана опровергло информацию о пожаре в казанском ГТРК «Корстон». Ранее в соцсетях распространилось сообщение о возгорании в здании комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Главное управление МЧС России по республике опровергло информацию о возгорании в здании ГТРК «Корстон». Одновременно с этим, компания «Казаньоргсинтез» сообщила о временном усилении горения факела. В связи с ремонтными работами возможно увеличение интенсивности пламени на факельной установке. Это, вероятно, и было зафиксировано на фотографиях, активно распространяемых в социальных сетях.