Курьер телефонных мошенников задержан после обмана москвички на 32 млн руб

«По имеющимся данным, 67-летней женщине в мессенджере поступило сообщение якобы от работника силового ведомства о том, что по ее банковским счетам замечена подозрительная активность, и все накопления необходимо перевести на “безопасный счет”. Введенная в заблуждение женщина обналичила 3 млн руб. и перевела их по указанным реквизитам. Спустя время ей велели снять со счета еще 23 млн руб. и передать их курьеру, что москвичка и сделала. В дальнейшем злоумышленники под различными предлогами заставили женщину перевести им еще несколько миллионов. Потерпевшая взяла в долг у коллеги 3 млн руб., заложила в ломбарде принадлежащий ей автомобиль и через банкомат и мобильное приложение перевела деньги злоумышленникам», — сказал собеседник агентства.