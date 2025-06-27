В Слюдянском районе мужчина незаконно изготавливал оружие

Мужчина признался, что купил автомат в 2017 году, самостоятельно изменил конструкцию и приобрел патроны. По его словам, оружие ему нужно для развлечения и стрельбы в лесу. В ходе осмотра берега Байкала, где возможно производилась стрельба, полиция обнаружила шесть гильз. Задержанному грозит лишение свободы.