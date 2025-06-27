В Слюдянском районе мужчина незаконно изготавливал оружие

В Слюдянском районе задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконной переделке оружия. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональной полиции, поводом для задержания стало сообщение от мужчины о том, что подозреваемый перевозит оружие в своем автомобиле Toyota Land Cruiser.
— Госавтоинспекторы установили личность мужчина, ранее он уже имел проблемы с законом. При осмотре автомобиля обнаружили предмет, внешне напоминающий автомат Калашникова. Экспертиза установила, что это охолощенный автомат, который мужчина переделал для стрельбы, — уточнили в ГУ МВД России по региону.
Мужчина признался, что купил автомат в 2017 году, самостоятельно изменил конструкцию и приобрел патроны. По его словам, оружие ему нужно для развлечения и стрельбы в лесу. В ходе осмотра берега Байкала, где возможно производилась стрельба, полиция обнаружила шесть гильз. Задержанному грозит лишение свободы.