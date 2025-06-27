Личными данными призывников пытались завладеть в ВКО

«Призывная кампания у нас была весной. Мошенники от имени призывной комиссии рассылали сообщения лицам призывного возраста: всем, кто желал пойти в армию, или, наоборот, получить отсрочку. Их регистрировали онлайн. Как только они это делали, то теряли свои деньги или на них оформляли кредиты. В департаменте обороны ВКО провели профилактические мероприятия, проинформировали лиц призывного возраста, что департамент обороны не рассылает сообщения, не призывает к онлайн-регистрации. Все мероприятия делаются через личное присутствие», — рассказал Бекжан Малгаждаров.