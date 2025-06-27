Личными данными призывников пытались завладеть в ВКО

Эта схема у правоохранителей называется фишинг — «рыбалка». Одним из самых опасных способов может оказаться имитирование сообщений от государственных органов. Большинство граждан привыкло доверять государству и безбоязненно переходить по предложенным ссылкам.
«Фишинг — это мошенничество, при котором преступники стараются любым способом завладеть нашими персональными данными: фамилией, именем, отчеством, номерами удостоверений личности и банковских счетов», — пояснил заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ДП ВКО Бекжан Малгаждаров.
Он отметил, что преступники идут в ногу со временем и используют любые возможности. В том числе рассылают фейковые сообщения призывникам.
«Призывная кампания у нас была весной. Мошенники от имени призывной комиссии рассылали сообщения лицам призывного возраста: всем, кто желал пойти в армию, или, наоборот, получить отсрочку. Их регистрировали онлайн. Как только они это делали, то теряли свои деньги или на них оформляли кредиты. В департаменте обороны ВКО провели профилактические мероприятия, проинформировали лиц призывного возраста, что департамент обороны не рассылает сообщения, не призывает к онлайн-регистрации. Все мероприятия делаются через личное присутствие», — рассказал Бекжан Малгаждаров.
По словам специалистов киберпола, также часто людей ловят на попытке купить товар в интернет-магазинах по самой выгодной цене. Может оказаться, что минимальную цену, да к тому же за несуществующий товар, предлагают как раз преступники. Они создают в интернете фальшивые страницы известных маркетплейсов. Отличаться будет только адрес, на который ведет ссылка.
Вам предложат оплатить выставленный счет или зарегистрировать банковскую карту. Как только вы это сделаете, все деньги с нее уйдут мошенникам. Либо на вас без вашего ведома оформят «подписку», за которую будут списываться небольшие суммы, которые человек может даже не заметить.
Часто фиксируются случаи мошенничества с использованием ложных сообщений о продаже того или иного товара через известные интернет-порталы. Причем преступники могут выступать не только в качестве продавцов несуществующих товаров. Иногда они представляются покупателями и предлагают продавцу для получения оплаты за товар пройти по фальшивой ссылке. По данным ДП ВКО, за пять месяцев 2025 года жертвами различных фишинговых схем уже стали более 700 человек.