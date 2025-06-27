В Казахстане ликвидировали 47 подпольных казино с начала года

В ходе рейдов и оперативных мероприятий изъято более 200 игровых автоматов, а также заблокировано свыше 11 тысяч онлайн-ссылок на нелегальные казино и игровые сайты.
В АФМ отмечают, что лудомания приводит не только к финансовым потерям граждан, но и порождает серьёзные социальные проблемы. Незаконные азартные игры нередко становятся причиной долгов, семейных конфликтов и даже преступлений.
В ведомстве подчеркивают: каждый участник нелегальных игр или организатор становится частью преступной схемы.
«Не молчите — сообщайте о таких фактах. Безопасность начинается с ответственности каждого», — призвали в Агентстве по финансовому мониторингу.
Работа по пресечению незаконного игорного бизнеса продолжается на системной основе.