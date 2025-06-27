Омич с ножом напал на работников транспортной безопасности

Как выяснилось, инцидент произошёл после того, как сотрудники РЖД сделали замечание мужчине за нахождение в общественном месте с открытой бутылкой крепкого алкоголя. В ответ он неожиданно выхватил нож и попытался несколько раз атаковать работников железнодорожного транспорта.