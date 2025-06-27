Омич с ножом напал на работников транспортной безопасности

В четверг, 26 июня, в дежурную часть Омского ЛУ МВД России поступило сообщение о мужчине с ножом, который на привокзальной площади станции Омск-Пассажирский угрожал работникам транспортной безопасности.
Как выяснилось, инцидент произошёл после того, как сотрудники РЖД сделали замечание мужчине за нахождение в общественном месте с открытой бутылкой крепкого алкоголя. В ответ он неожиданно выхватил нож и попытался несколько раз атаковать работников железнодорожного транспорта.
Очевидцем происшествия стала инспектор по делам несовершеннолетних Омского ЛУ МВД России, младший лейтенант полиции Людмила Андреева. Она оперативно использовала боевой приём борьбы, что позволило вместе с сотрудниками транспортной безопасности задержать агрессивного мужчину. Пострадавших в результате происшествия не было.
Задержанного доставили в дежурную часть, а затем перевезли в медицинское учреждение с помощью бригады скорой помощи.
Сейчас проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».