Пенсионер утонул в реке в Зельвенском районе

Как рассказали в ведомстве, 26 июня в 7.10 поступило сообщение о том, что в реке Зельвянка возле агрогородка Каролин утонул мужчина.
Работники МЧС обнаружили и достали из воды тело мужчины (1959 года рождения).
27 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Зельвенском районе в реке утонул пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Как рассказали в ведомстве, 26 июня в 7.10 поступило сообщение о том, что в реке Зельвянка возле агрогородка Каролин утонул мужчина.
Работники МЧС обнаружили и достали из воды тело мужчины (1959 года рождения).