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Пенсионер утонул в реке в Зельвенском районе

27 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Зельвенском районе в реке утонул пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Как рассказали в ведомстве, 26 июня в 7.10 поступило сообщение о том, что в реке Зельвянка возле агрогородка Каролин утонул мужчина.

Работники МЧС обнаружили и достали из воды тело мужчины (1959 года рождения).