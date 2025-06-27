В Джизакской области пропал двухлетний малыш. Его не могут найти уже четвёртый день

По словам родителей, семья приехала из города Ургенч в гости в Зааминский район. Вечером того же дня, около 19:30, мальчик исчез. Последний раз его видели в белой клетчатой рубашке, коричневых шортах и летней обуви. Он ушёл в неизвестном направлении и больше его никто не видел.