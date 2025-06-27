Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Джизакской области пропал двухлетний малыш. Его не могут найти уже четвёртый день

Vaib.uz (Узбекистан. 27 июня). В Зааминском районе Джизакской области при загадочных обстоятельствах пропал двухлетний ребёнок. Инцидент произошел 23 июня. Об этом сообщили в Управлении внутренних дел области.

По словам родителей, семья приехала из города Ургенч в гости в Зааминский район. Вечером того же дня, около 19:30, мальчик исчез. Последний раз его видели в белой клетчатой рубашке, коричневых шортах и летней обуви. Он ушёл в неизвестном направлении и больше его никто не видел.

Правоохранители обращаются ко всем гражданам: если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении ребёнка или видели его, незамедлительно сообщите об этом по телефонам: 99−129−02−02, 77−025−00−25, 99−571−65−30, 72−392−20−02. Личность информатора будет сохранена в тайне. За ценную информацию объявлено вознаграждение — 20 миллионов сумов.