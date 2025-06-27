В Джизакской области пропал двухлетний малыш. Его не могут найти уже четвёртый день

По словам родителей, семья приехала из города Ургенч в гости в Зааминский район. Вечером того же дня, около 19:30, мальчик исчез. Последний раз его видели в белой клетчатой рубашке, коричневых шортах и летней обуви. Он ушёл в неизвестном направлении и больше его никто не видел.
Правоохранители обращаются ко всем гражданам: если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении ребёнка или видели его, незамедлительно сообщите об этом по телефонам: 99−129−02−02, 77−025−00−25, 99−571−65−30, 72−392−20−02. Личность информатора будет сохранена в тайне. За ценную информацию объявлено вознаграждение — 20 миллионов сумов.