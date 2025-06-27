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Жеребенок стал причиной ДТП на трассе в Жезказгане

На трассе между Карагандой и Жезказганом ночью во время дождя произошло ДТП. На дорогу внезапно выбежали лошади, и одного из жеребят сбил водитель. После этого он столкнулся с другим автомобилем.

Водитель одного из автомобилей не успел среагировать и сбил жеребенка. От удара машину вынесло на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Toyota RAV4. Несмотря на то, что оба водителя пытались экстренно затормозить, избежать столкновения не удалось.

Пострадавших в ДТП нет, однако оба автомобиля получили серьезные механические повреждения.

ДП Улытауской области выясняет обстоятельства происшествия.

Стоит отметить, что водители стали чаще сбивать диких животных на казахстанских трассах.