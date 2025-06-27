Одиннадцатилетний мальчик проснулся от кашля и спас семью при ночном пожаре под Омском

«Хорошо, что семья успела выйти на улицу. Семье удалось спастись лишь благодаря тому, что пострадавший ребенок закашлялся и проснулся, тогда-то беду и обнаружили. Ночью люди не чувствуют запахов, пять вдохов едкого дыма достаточно, чтобы человек не проснулся, а ребенку и того меньше. Совместно с администрацией Тарского района мы подарили семье четыре дымовых пожарных извещателя», — сообщил начальник теротдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тарскому району Александр Плюснин.