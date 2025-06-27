В морпорту Новороссийска произошел разлив нефтепродуктов с танкера

По решению Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы после получения информации о случившемся в район загрязнения немедленно были направлены спасательное буксирное судно «Николай Бурков», морской буксир «Залив» с оборудованием для ликвидации разливов нефти, а также маломерный катер «Арктика-430». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Спасатели развернули боновые заграждения, чтобы предотвратить распространение нефтепродуктов. А дополнительная аварийная группа приступила к ликвидации загрязнения.



После сбора основного объема нефтепродуктов специалисты провели доочистку акватории, используя биосорбент для устранения остаточных пятен, которые невозможно было удалить механическим способом. Авария была оперативно устранена, что позволило минимизировать ущерб морской среде и обеспечить безопасность судоходства в порту.