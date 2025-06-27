В Самарской области задержан житель Жигулёвска за кражу телефона после застолья

В Жигулёвске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже телефона. Ущерб, по оценке потерпевшего, составил более 6 тысяч рублей с учётом износа.
Инцидент произошёл в апреле: местный житель 1998 года рождения сообщил в полицию о пропаже смартфона после застолья в квартире на улице Морквашинской. Подозрение пало на его знакомого, с которым они вместе распивали алкоголь.
В ходе проверки полицейские установили, что разыскиваемый телефон сдавался в ломбард и позже был выкуплен. Клиентом оказался 47-летний местный житель — тот самый знакомый потерпевшего.
Мужчину задержали, он признал вину, раскаялся и вернул телефон. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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