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В Башкирии на заправке произошел хлопок

Инцидент случился в Нефтекамске во время ремонтных работ.

В МЧС Башкортостана сегодня утром поступило сообщение, что по улице Дорожной на территории заправки при проведении ремонтных работ произошел хлопок емкости бензина из-за оставшихся паров бензина. Последующего горения не произошло, проинформировали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Емкость ГСМ вывели из эксплуатации. Рабочие проводили ее распиловку. Автозаправочная станция на момент проведения работ не работала и была закрыта на ремонт.

В результате инцидента пострадал 36-летний работник. Он отделался ушибом мягких тканей. После осмотра мужчину отпустили на амбулаторное лечение.

Прокуратура уже организовала проверку по факту инцидента на автозаправочной станции. В ходе надзорных мероприятий сотрудники проверят исполнение законодательства о промышленной безопасности, дадут оценку соблюдению требований охраны труда при проведении ремонтных работ на данном объекте. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данному факту Нефтекамским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.