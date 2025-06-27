В Башкирии на заправке произошел хлопок

Прокуратура уже организовала проверку по факту инцидента на автозаправочной станции. В ходе надзорных мероприятий сотрудники проверят исполнение законодательства о промышленной безопасности, дадут оценку соблюдению требований охраны труда при проведении ремонтных работ на данном объекте. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.