МВД подтвердило задержание сотрудников военкоматов в Алматы

В социальных сетях появилась информация о задержании ряда высокопоставленных представителей системы обороны. В частности, сообщалось о задержании начальника департамента по делам обороны города Алматы, его заместителя по вопросам призыва, начальника медицинской службы, а также военных комиссаров Турксибского и других районов города.
В Министерстве внутренних дел подтвердили эту информацию нашему агентству.
— Военно-следственным департаментом МВД расследуется уголовное дело по статье 451 УК РК (превышение власти или должностных полномочий) в отношении должностных лиц департамента по делам обороны Алматы Министерства обороны. В соответствии со статьёй 201 УПК, иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат, — сообщили в ведомстве.