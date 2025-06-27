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МВД подтвердило задержание сотрудников военкоматов в Алматы

Высокопоставленных военных подозревают в превышении должностных полномочий, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

В социальных сетях появилась информация о задержании ряда высокопоставленных представителей системы обороны. В частности, сообщалось о задержании начальника департамента по делам обороны города Алматы, его заместителя по вопросам призыва, начальника медицинской службы, а также военных комиссаров Турксибского и других районов города.

В Министерстве внутренних дел подтвердили эту информацию нашему агентству.

— Военно-следственным департаментом МВД расследуется уголовное дело по статье 451 УК РК (превышение власти или должностных полномочий) в отношении должностных лиц департамента по делам обороны Алматы Министерства обороны. В соответствии со статьёй 201 УПК, иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат, — сообщили в ведомстве.