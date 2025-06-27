МВД подтвердило задержание сотрудников военкоматов в Алматы

В социальных сетях появилась информация о задержании ряда высокопоставленных представителей системы обороны. В частности, сообщалось о задержании начальника департамента по делам обороны города Алматы, его заместителя по вопросам призыва, начальника медицинской службы, а также военных комиссаров Турксибского и других районов города.