В Нефтекамске прогремел взрыв на заправке

Сегодня, 27 июня, в башкирском городе Нефтекамске на автозаправочной станции по улице Дорожная произошел инцидент во время ремонтных работ. Как сообщили в МЧС республики, при распиловке выведенной из эксплуатации емкости для хранения горюче-смазочных материалов взорвались скопившиеся пары бензина, однако возгорания не последовало.
По информации ведомства, на момент происшествия АЗС не работала и была официально закрыта на ремонт. В результате инцидента пострадал 36-летний рабочий, получивший ушиб мягких тканей. После осмотра медиков пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение.
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