В Нефтекамске прогремел взрыв на заправке

Сегодня, 27 июня, в башкирском городе Нефтекамске на автозаправочной станции по улице Дорожная произошел инцидент во время ремонтных работ. Как сообщили в МЧС республики, при распиловке выведенной из эксплуатации емкости для хранения горюче-смазочных материалов взорвались скопившиеся пары бензина, однако возгорания не последовало.