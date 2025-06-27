В Воронежской области пять человек украли молоко на 20 млн рублей

В Воронежской области сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России раскрыли кражу молочной продукции. Пять жителей нашего региона подозреваются в хищении молока с одного из предприятий Россошанского района. Все пятеро задержаны.
В ходе расследования установлено, что с сентября 2024 года по апрель 2025 года злоумышленники перекачивали молоко из автоцистерн и заменяли его в дальнейшем на воду. Кражу они совершали с помощью глубинных насосов.
Сырье, которое похищалось у россошанцев, переправлялось в Лискинский район. Там оно хранилось, а затем реализовывалось в Бутурлиновском раойне.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (часть 4 статьи 158 УК РФ). Из организованной преступной группы двоих подозреваемых заключили под стражу, остальных отпустили с запретом определенных действий.