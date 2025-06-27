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В Башкирии возбудили дело на врача за поддельные больничные

Врач-терапевт в Ермекеевском районе оформил за вознаграждение 4 листка нетрудоспособности при отсутствии заболеваний.

Источник: Freepik

В Башкирии возбудили дело на врача за поддельные больничные. Врач-терапевт в Ермекеевском районе оформил за вознаграждение 4 листка нетрудоспособности при отсутствии заболеваний.

Как сообщают в прокуратуре РБ, нарушение выявили в рамках прокурорской проверки учреждений здравоохранения. Было установлено, что один из врачей с августа 2024 года по март 2025 одному пациенту несколько раз без обследования и подтверждения болезни выписывал листки нетрудоспособности. В обмен получал вознаграждение на банковский счет и наличными на сумму 26 тыс. рублей.

В отношении врача возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «получение взятки» и ч. 1 ст. 292 УК РФ «служебный подлог». Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле надзорного ведомства.