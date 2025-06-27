В Башкирии возбудили дело на врача за поддельные больничные

Как сообщают в прокуратуре РБ, нарушение выявили в рамках прокурорской проверки учреждений здравоохранения. Было установлено, что один из врачей с августа 2024 года по март 2025 одному пациенту несколько раз без обследования и подтверждения болезни выписывал листки нетрудоспособности. В обмен получал вознаграждение на банковский счет и наличными на сумму 26 тыс. рублей.