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В Молдове автомобиль врезался в пассажирский автобус: Водитель легковушки заснул за рулем

Пострадал только водитель автомобиля Opel — он доставлен в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Серьёзная авария произошла в Оргеевском районе утром 27 июня.

Инцидент случился в коммуне Степ-Сочи. Автомобиль Opel Zafira под управлением 45-летнего мужчины врезался в автобус Temsa Tourmalin, перевозивший 32 пассажиров в Резину.

Известно, что водитель Opel был трезв. Предположительно, он устал за рулём, и поэтому не справился с управлением. Мужчину доставили в больницу. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали, пишет pulsmedia.md.

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