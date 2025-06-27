В Молдове автомобиль врезался в пассажирский автобус: Водитель легковушки заснул за рулем

Серьёзная авария произошла в Оргеевском районе утром 27 июня.
Инцидент случился в коммуне Степ-Сочи. Автомобиль Opel Zafira под управлением 45-летнего мужчины врезался в автобус Temsa Tourmalin, перевозивший 32 пассажиров в Резину.
Известно, что водитель Opel был трезв. Предположительно, он устал за рулём, и поэтому не справился с управлением. Мужчину доставили в больницу. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали, пишет pulsmedia.md.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Как перевести деньги из России в Молдову в 2025 году: все способы.
С Молдовой у России нет прочных финансовых связей — денежные переводы в эту страну затруднены (далее…).
Почему в Молдове власть так напоминает советскую: Все эти Санду, Речан и Гросу — лишь жалкие копии лидеров СССР.
Можем хоть тысячу раз суверенитет объявлять — а советское никуда не денется (далее…).
Легендарный молдавский певец не вписался в формат власти: Ион Суручану может себе позволить роскошь быть в стороне от политической вакханалии ПАС.
Майя Санду и ПАС используют деятелей культуры, появившихся в списке кандидатов правящей партии, считает исполнитель Ион Суручану [видео] (далее…).