На Эльбрусе мужчину искали более 16 часов и обнаружили мертвым

На Эльбрусе спасатели нашли тело 52-летнего альпиниста из Москвы, который сорвался со склона. Мужчину искали более 16 часов. Об этом сообщает Инфо24 со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Кабардино-Балкарии.