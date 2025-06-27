На Эльбрусе мужчину искали более 16 часов и обнаружили мертвым

На Эльбрусе спасатели нашли тело 52-летнего альпиниста из Москвы, который сорвался со склона. Мужчину искали более 16 часов. Об этом сообщает Инфо24 со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Кабардино-Балкарии.
— Тело находилось на высоте 4,2 тысячи метров. Его забрали на вертолёте и передали спасательному отряду и передали правоохранителям, — уточняют в ведомстве.
Известно, что 24 июня группа туристов из четырёх человек забралась в ущелье Ирик-чат. Тогда один из альпинистов упал.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что на Хамар-Дабане спасли туриста с сильным обезвоживанием. Его искали двое суток.