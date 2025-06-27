В Каменецком районе мотоциклист врезался в трактор и погиб

Жесткая авария произошла в деревне Борщево в четверг, 26 июня. Предварительно установлено, что примерно в 14.40 часов на улице 1 Мая 49-летний водитель на тракторе «Беларус», выезжая со второстепенной дороги, не пропустил мотоциклиста.