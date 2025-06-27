В Каменецком районе мотоциклист врезался в трактор и погиб

В Каменецком районе в смертельном ДТП погиб мотоциклист. Подробности рассказали в телеграм-канале «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Жесткая авария произошла в деревне Борщево в четверг, 26 июня. Предварительно установлено, что примерно в 14.40 часов на улице 1 Мая 49-летний водитель на тракторе «Беларус», выезжая со второстепенной дороги, не пропустил мотоциклиста.
Мотоциклом Minsk управлял 25-летний местный житель. При столкновении с трактором мотоциклист погиб на месте.
Еще мы писали, что в Ляховичах 11-летний школьник совершил преступление по примеру ролика в TikTok.
А в Минске директор фирмы задержан за непристойные действия в троллейбусе.