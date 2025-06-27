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В Каменецком районе мотоциклист врезался в трактор и погиб

Мотоциклист погиб в жестком ДТП с трактором под Каменцем.

Источник: Комсомольская правда

В Каменецком районе в смертельном ДТП погиб мотоциклист. Подробности рассказали в телеграм-канале «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Жесткая авария произошла в деревне Борщево в четверг, 26 июня. Предварительно установлено, что примерно в 14.40 часов на улице 1 Мая 49-летний водитель на тракторе «Беларус», выезжая со второстепенной дороги, не пропустил мотоциклиста.

Мотоциклом Minsk управлял 25-летний местный житель. При столкновении с трактором мотоциклист погиб на месте.

Еще мы писали, что в Ляховичах 11-летний школьник совершил преступление по примеру ролика в TikTok.

А в Минске директор фирмы задержан за непристойные действия в троллейбусе.