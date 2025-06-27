ЧП на заправке в Нефтекамске занялась прокуратура

Прокуратура Башкирии организовала проверку из-за инцидента на неэксплуатируемой автозаправочной станции по улице Дорожной в Нефтекамске. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел сегодня, на территории объекта прогремел взрыв. В результате происшествия один человек пострадал и получил медицинскую помощь.
В ходе проверки надзорные органы намерены изучить соблюдение требований промышленной безопасности и охраны труда при проведении ремонтных работ на АЗС.
— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — заявили в ведомстве.
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