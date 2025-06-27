Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЧП на заправке в Нефтекамске занялась прокуратура

Прокуратура Башкирии начала проверку из-за взрыва на АЗС.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии организовала проверку из-за инцидента на неэксплуатируемой автозаправочной станции по улице Дорожной в Нефтекамске. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел сегодня, на территории объекта прогремел взрыв. В результате происшествия один человек пострадал и получил медицинскую помощь.

В ходе проверки надзорные органы намерены изучить соблюдение требований промышленной безопасности и охраны труда при проведении ремонтных работ на АЗС.

— При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — заявили в ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.