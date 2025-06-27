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В Армении обыскивают резиденцию архиепископа, обвиняемого в призывах к захвату власти

В Армении правоохранители проводят обыск в резиденции главы Ширакской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископа Микаела Аджапаяна. Его обвиняют в публичных призывах к захвату власти.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В резиденции главы Ширакской епархии Армянской Апостольской Церкви, архиепископа Микаела Аджапаяна, проходят следственные действия. Архиепископа подозревают в публичных призывах к захвату власти или насильственному свержению конституционного строя. Об этом сообщает Armenia Today со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета Киму Авдалян, назвавшую обыски «необходимыми».

По словам адвоката Миграна Погосяна, утром 27 июня около 30 человек в масках проникли в резиденцию Ширакской епархии.

Эти обыски связаны с уголовным делом, которое прокуратура возбудила против архиепископа Аджапаяна 17 июня. Его обвиняют по статье 422 УК Армении «Публичные призывы к захвату власти или изменению конституционного строя», санкция которой предусматривает до пяти лет тюрьмы.

Обыски у Аджапаяна проходят после широкомасштабных проверок и задержаний среди сторонников оппозиционного движения «Священная борьба». 25 июня силовики провели серию рейдов, в ходе которых задержали нескольких человек, включая духовного лидера движения архиепископа Баграта Галстаняна.

По данным СНБ Армении, Галстаняна подозревают в подготовке групп из бывших военных для свержения нынешней власти. Поздно ночью 25 июня суд принял решение арестовать архиепископа Баграта Галстаняна на два месяца.