В Армении обыскивают резиденцию архиепископа, обвиняемого в призывах к захвату власти

Эти обыски связаны с уголовным делом, которое прокуратура возбудила против архиепископа Аджапаяна 17 июня. Его обвиняют по статье 422 УК Армении «Публичные призывы к захвату власти или изменению конституционного строя», санкция которой предусматривает до пяти лет тюрьмы.