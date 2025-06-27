В Челябинске наказали студента из Башкирии за порчу мемориала

В Челябинске признали виновным в порче мемориала 19-летнего студента из Башкортостана. Приговор вынес суд Металлургического района, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Молодого человека обвинили в преступлении по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ «повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны».
Суд установил, что 11 апреля 2025 года пьяный молодой человек гулял в парке «Металлург» имени Тищенко. Он ударил по четырем макетам мемориальной стены Памяти с фото участников Великой Отечественной войны и повредил их.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 300 часов обязательных работ.