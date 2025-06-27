В Челябинске наказали студента из Башкирии за порчу мемориала

Молодого человека обвинили в преступлении по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ «повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны».