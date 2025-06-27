«Т49 млн передала мошеннице жительница Астаны за помощь в оформлении виз в США и Европу. Оказалось, обманутых — десятки, ущерб исчисляется сотнями миллионов», — говорится в сообщении в пятницу.
Как выяснилось, официального договора стороны не заключали — сделка была оформлена устно. Из-за ареста на счета компании потерпевшая по просьбе подозреваемой перевела деньги на счета третьих лиц. Полученными средствами мошенница распорядилась по собственному усмотрению.
«Установлено, что задержанная причастна к десяткам аналогичных эпизодов. Всего в отношении нее зарегистрировано около 100 уголовных дел, общий ущерб превышает 300 миллионов тенге», — сообщили в департаменте полиции города Астаны.