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Жених из интернета оставил калининградку без денег

В Калининграде 64-летняя местная жительница отдала мошеннику более 300 тысяч рублей, поверив в историю о любви с «женихом из Марокко».

Как сообщили в полиции, женщина познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. В течение месяца они активно переписывались. После этого «жених» заявил о намерении приехать в Калининград, но пожаловался на нехватку денег для оформления страховки. Пенсионерка перевела 315 тысяч рублей.

На этом аферист не остановился — он запросил еще 900 тысяч якобы на билет. Только после этого женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.