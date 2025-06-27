Жених из интернета оставил калининградку без денег

Как сообщили в полиции, женщина познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. В течение месяца они активно переписывались. После этого «жених» заявил о намерении приехать в Калининград, но пожаловался на нехватку денег для оформления страховки. Пенсионерка перевела 315 тысяч рублей.