Жених из интернета оставил калининградку без денег

Как сообщили в полиции, женщина познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. В течение месяца они активно переписывались. После этого «жених» заявил о намерении приехать в Калининград, но пожаловался на нехватку денег для оформления страховки. Пенсионерка перевела 315 тысяч рублей.
На этом аферист не остановился — он запросил еще 900 тысяч якобы на билет. Только после этого женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.